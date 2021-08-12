В Гвинее зафиксирована первая смерть от вируса, переносчиками которого считают летучих мышей

Пока неизвестно, успел ли "нулевой пациент" заразить еще кого-то.

Всемирная организация здравоохранения и правительство Гвинеи официально подтвердили первую смерть от болезни Марбурга.

Ее вызывает вирус, похожий по своим свойствам на вирус лихорадки Эбола. Так же как и коронавирус, что является причиной Covid-19, он передается от животных к людям, передает ВВС.

Мужчина, имя которого не называется, заболел 25 июля и скончался 2 августа в селе вблизи города Гукеду на границе Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Его лечили от малярии, поскольку тест на вирус Эбола был отрицательным. Но вскрытие показало, что в его организме был вирус Марбург.

Болезнь Марбурга впервые обнаружили в немецком городе Марбурге в 1967 году. Источником инфекции стали ввозимые для опытов из Африки зеленые мартышки. Тогда был зарегистрирован 31 случай заболевания с семью смертями.

В дальнейшем вспышки болезни фиксировали в Судане, Кении, Анголе, Уганде, ЮАР и Демократической Республике Конго. Нынешний случай - первый в Западной Африке.

Уровень смертности от этой болезни составляет от 24% до 88%. Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему, а лечение идет сложно. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость.

Главными переносчиками довольно редкой инфекции считают летучих мышей. Заражение часто происходит после посещения пещер или заброшенных горных шахт, где есть колонии летучих мышей.

От человека к человеку вирус Марбург передается воздушно-капельным путем, через выделения и физический контакт или контакт с поверхностями, к которым прикасался больной.

Пока неизвестно, успел ли "нулевой пациент" заразить еще кого-то. Риск усугубляется тем, что в Гукеду каждое воскресенье происходит большая ярмарка.

ВОЗ оценила степень опасности как высокий для Западной Африки и низкий для остального мира. Тревожная новость поступила только через два месяца после того, как ВОЗ объявила о завершении очередной вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, которая с февраля этого года унесла жизни 12 человек в стране.