В Украине зарегистрировали рекордное количество браков

В июле поженились почти 27 тысяч пар.

В Украине зарегистрировали рекордное количество браков

В июле в Украине зарегистрировано рекордное количество браков.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

"Лето - всегда горячая брачная пора. Но нынешний июльский бум бракосочетаний просто бьет рекорды", - говорится в сообщении министерства в фейсбуке.

Так, в течение июля этого года заключили брак 26 715 пар молодоженов. Количество разводов за июль составило 2865, то есть более чем в 9? раз меньше, чем бракосочетаний.

В целом же с начала 2021 года официально свои отношения оформили 112 675 пар. Расторгли брак 16 018 пар.

"То есть за 7 месяцев 2021 года органы ДРАЦС Украины в 7 раз чаще регистрировали браки, чем развод", - констатировали в Минюсте.

В прошлом году в Украине было зарегистрировано шесть раз больше браков, чем разводов. Также сообщалось, что в период карантина прошлого года женились в шесть раз чаще, чем разводились.

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