В Белой Церкви подрались полицейские, назначено служебное расследование

Фото: guard.npu.gov.ua

В Белой Церкви между работниками полиции охраны произошел конфликт. После того, как видеозапись драки 12 августа попал в интернет, областное управление полиции решило провести служебное расследование.

Об этом говорится на сайте Полиции охраны.

"В Киевской области в городе Белая Церковь между работниками полиции охраны возник конфликт, который перерос в потасовку. Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале августа во время конфликта на улице работник Управления государственной охраны ударил молодого парня, который оказался танцором из команды певицы Надежды Дорофеевой. Пострадавший упал на тротуар и с тех пор находится в реанимации. Госохранника уволили, против него возбудили уголовное дело.