На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой

В результате сильного дождя маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии.

На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой

В пгт Межгорье Хустского района Закарпатской области чрезвычайники спасли трех мальчиков, которые оказались посреди реки из-за сильных осадков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня около 20 часов.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки родителей. Дети отделались испугом.

Напомним, 5 августа спасателям ГСЧС пришлось спасать 12-летнего мальчика из одного из сел в Винницкой области, застрявшего в норе, которую вырыла его собака.

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