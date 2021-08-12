На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой

В пгт Межгорье Хустского района Закарпатской области чрезвычайники спасли трех мальчиков, которые оказались посреди реки из-за сильных осадков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня около 20 часов.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки родителей. Дети отделались испугом.

Напомним, 5 августа спасателям ГСЧС пришлось спасать 12-летнего мальчика из одного из сел в Винницкой области, застрявшего в норе, которую вырыла его собака.