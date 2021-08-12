Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем

Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в 2015 году, а развелись двумя годами позже. Как отмечали сами супруги, им пришлось расстаться, так как они хотели разного от жизни, но они так и не перестали любить друг друга.

Вчера, 10 августа, американский актер Джастин Теру, который стал вторым мужем звезды сериала "Друзья" отметил день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Одной из первых в социальных сетях его поздравила как раз таки бывшая жена.

В личном аккаунте в Инстаграм Дженнифер Энистон, недавно раскрывшая правду об отношениях с Брэдом Питтом, опубликовала две фотографии экс-возлюбленного. При чем обоих этих снимков нет в личном аккаунте Теру в Инстаграм. На первом фото Джастин запечатлен в костюме вместе со своей собакой, а на втором позирует без футболки.

"С днем рождения, Джей Ти. Действительно единственный в своем роде. Люблю тебя!" – подписала публикацию актриса.

Среди поклонников тут же зародился слух, что Джен и Джастин снова вместе. После развода актер не удалил фотографии бывшей жены из микроблога, он продолжает публично поздравлять ее с праздником и проявлять к ней нежность.

Напомним, Дженнифер Лопес в коротком топе и миди-юбке засветилась на свидании с Беном Аффлеком.