Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем

Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в 2015 году, а развелись двумя годами позже. Как отмечали сами супруги, им пришлось расстаться, так как они хотели разного от жизни, но они так и не перестали любить друг друга.

Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем

Вчера, 10 августа, американский актер Джастин Теру, который стал вторым мужем звезды сериала "Друзья" отметил день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Одной из первых в социальных сетях его поздравила как раз таки бывшая жена.

В личном аккаунте в Инстаграм Дженнифер Энистон, недавно раскрывшая правду об отношениях с Брэдом Питтом, опубликовала две фотографии экс-возлюбленного. При чем обоих этих снимков нет в личном аккаунте Теру в Инстаграм. На первом фото Джастин запечатлен в костюме вместе со своей собакой, а на втором позирует без футболки.

Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем

"С днем рождения, Джей Ти. Действительно единственный в своем роде. Люблю тебя!" – подписала публикацию актриса.

Среди поклонников тут же зародился слух, что Джен и Джастин снова вместе. После развода актер не удалил фотографии бывшей жены из микроблога, он продолжает публично поздравлять ее с праздником и проявлять к ней нежность.

Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем

Напомним, Дженнифер Лопес в коротком топе и миди-юбке засветилась на свидании с Беном Аффлеком.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненыеВ Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина
От взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал 61-летний мужчина и трое полицейскихОт взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал 61-летний мужчина и трое полицейских
Прививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 летПрививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 лет
На Волыни женщина "заказала" экс-мужа за 10 тыс. грн, потому что не хотела платить кредитНа Волыни женщина "заказала" экс-мужа за 10 тыс. грн, потому что не хотела платить кредит
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкойБывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой
Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном АффлекомДженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком
Ирина Билык официально развелась с мужемИрина Билык официально развелась с мужем
Дети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой городДети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой город
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут жить вместеДженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут жить вместе
Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцомПодопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацциДженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци
Соломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужемСоломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детейДженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание накануне Дня независимостиДженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание накануне Дня независимости
Последние новости
Подгружаем последние новости