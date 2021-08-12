В СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочь

Тело умершего направили на судмедэкспертизу.

В СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочь
Фото: ІА "Конкурент"

В Луцком следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, которого подозревают в убийстве бывшей жены и дочери.

Смерть мужа зафиксировали 10 августа, ориентировочно в 21:00, сообщает Суспильне.

По словам главного специалиста сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олега Плазовского, кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.

"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал представитель областной полиции.

По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в единый реестр досудебных расследований по статьям 115 и 140 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич, в Луцкое СИЗО вызвали экстренную медицинскую помощь.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

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