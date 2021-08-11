В Украине 1 122 случая ковида за сутки, 25 человек умерли

Вчера были госпитализированы 648 человек.

В Украине 1 122 случая ковида за сутки, 25 человек умерли
Фото: ЕРА/UPG

За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1 122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 648 человек, от коронавируса выздоровели 1 160 пациентов, 25 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 261 354 человека, выздоровели от коронавируса 2 193 752 человека, от осложнений заболевания умерли 53 149 пациентов.

Как сообщалось, Минздрав будет просить Кабмин продлить карантин еще на два месяца - до конца октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рианна стала миллиардеромРианна стала миллиардером
В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненыеВ Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые
В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"
В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломатаВ Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 781 новый случай ковида, 24 пациента умерлиЗа сутки в Украине зафиксировали 781 новый случай ковида, 24 пациента умерли
В Украине издадут "Божественную комедию" с иллюстрациями РойтбурдаВ Украине издадут "Божественную комедию" с иллюстрациями Ройтбурда
В Белой Церкви у семи человек, отравившихся в кафе, обнаружили сальмонеллезВ Белой Церкви у семи человек, отравившихся в кафе, обнаружили сальмонеллез
За воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человекЗа воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человек
В субботу от ковида полностью привились почти 28 тыс. украинцевВ субботу от ковида полностью привились почти 28 тыс. украинцев
В Греции за сутки зафиксировали 426 пожаров, - посольствоВ Греции за сутки зафиксировали 426 пожаров, - посольство
Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школИз-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школ
За сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковида
В CNN уволили три человека за присутствие в офисе без прививки от COVID-19В CNN уволили три человека за присутствие в офисе без прививки от COVID-19
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умер
Последние новости
Подгружаем последние новости