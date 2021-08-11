В Украине 1 122 случая ковида за сутки, 25 человек умерли

Вчера были госпитализированы 648 человек.

За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1 122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 648 человек, от коронавируса выздоровели 1 160 пациентов, 25 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 261 354 человека, выздоровели от коронавируса 2 193 752 человека, от осложнений заболевания умерли 53 149 пациентов.

Как сообщалось, Минздрав будет просить Кабмин продлить карантин еще на два месяца - до конца октября.