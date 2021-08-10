За сутки в Украине зафиксировали 781 новый случай ковида, 24 пациента умерли

Госпитализированы за сутки 335 человек.

За минувшие сутки, 9 августа, в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 37 детей и 28 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 335 человек, 24 пациента умерли. Выздоровели - 1 390 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 21 705 человек, методом ИФА - 7 698, экспресс-тестами - 15 150 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 260 232 человека, выздоровели - 2 192 592. От осложнений заболевания умерли 53 124 человека.

Всего было проведено 11 559179 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Напомним, Минздрав намерен просить Кабмин продлить карантин еще на 2 месяца - до конца октября текущего года. Сейчас адаптивный карантин действует до конца августа.