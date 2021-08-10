Одессит составил завещание в пользу судьи, чтобы заявить ей отвод

Сообразительному ответчику может грозить уголовная ответственность.

Одессит составил завещание в пользу судьи, чтобы заявить ей отвод
Фото: LB.ua

Судья Киевского районного суда Одессы Ирина Огренич пожаловалась на ответчика по одному из дел, которое она рассматривает. Он завещал ей часть своего имущества, чтобы иметь повод заявить ей отвод.

Об этом сообщил Высший совет правосудия.

"Ответчик составил завещание на долю домовладения в пользу судьи, на основании чего заявил ей отвод. Огренич заметила, что завещание было составлено ответчиком за несколько дней до подачи им заявления об отводе судьи от рассмотрения дела. По мнению Огренич, таким образом ответчик хотел повлиять на нее как на председательствующего судью по указанному делу", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия считает, что такие обстоятельства создают угрозу судейской независимости, потому что могут быть способом воздействия на суд, и попросил Офис генерального прокурора открыть уголовное производство по ч.1 ст.376 Уголовного кодекса - вмешательство в деятельность судебных органов.

Напомним, что основанием для отвода судьи в гражданском процессе является родственная связь с участниками процесса; участие судьи по делу в другой роли (свидетеля, эксперта и т.д.); прямая или побочная заинтересованность в результате рассмотрения дела; нарушение порядка определения судьи для рассмотрения дела; другие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности или объективности судьи.

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