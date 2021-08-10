В Кривом Роге поймали банду, терроризировавшую местных бизнесменов более 10 лет

Возглавлял группировку "смотрящий" за городом.

В Кривом Роге разоблачили одну из самых влиятельных местных преступных группировок, которая терроризировала бизнес более 10 лет. В ее состав в основном входили люди, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. По предварительным данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса, сборке «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить за «обязательствами», к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно", - отметили в сообщении.

Фото: СБУ Задержание подозреваемых

Правоохранители задержали руководителя группировки и четырех его членов при получении части несуществующего долга в 30 000 долларов. Во время обысков изъято большие суммы денег, оружие, паспорта иностранных государств, включая РоSSию.

Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении в ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти", - добавили в СБУ .