Преподаватель университета Карпенко-Карого Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах: "Не помню, не было"

В руководстве вуза также заявили, что не получали от студенток никаких обращений.

Советский и украинский актер, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимир Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Раздевал, целовал - такого не было. Не помню, не знаю, не было ... Какого-то общения интимного не было", - сказал Талашко журналистам.

На вопрос, приглашал ли он девушек к себе домой, он ответил: "Я не знаю, у меня иногда, как говорят, во время учебы, репетиции проходили, но это были не одна, не две, а три, четыре, пять, это было, как говорят, в этапах работы".

В руководстве университета также заявили, что не получали от студенток никаких обращений - ни письменных, ни устных.

Напомним, несколько бывших абитуриенток и студенток кафедры режиссуры телевидения обвинили преподавателя, народного артиста Украины Владимира Талашко в харассменте. Несколько историй обнародовал сценарист Богдан Ирвин (Панкрухин).

Министерство культуры и информационной политики инициировало внутреннее расследование.