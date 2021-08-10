Преподаватель университета Карпенко-Карого Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах: "Не помню, не было"

В руководстве вуза также заявили, что не получали от студенток никаких обращений.

Преподаватель университета Карпенко-Карого Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах: "Не помню, не было"
Володимир Талашко
Фото: twitter.com/konferenciartb

Советский и украинский актер, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимир Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Раздевал, целовал - такого не было. Не помню, не знаю, не было ... Какого-то общения интимного не было", - сказал Талашко журналистам.

На вопрос, приглашал ли он девушек к себе домой, он ответил: "Я не знаю, у меня иногда, как говорят, во время учебы, репетиции проходили, но это были не одна, не две, а три, четыре, пять, это было, как говорят, в этапах работы".

В руководстве университета также заявили, что не получали от студенток никаких обращений - ни письменных, ни устных.

Напомним, несколько бывших абитуриенток и студенток кафедры режиссуры телевидения обвинили преподавателя, народного артиста Украины Владимира Талашко в харассменте. Несколько историй обнародовал сценарист Богдан Ирвин (Панкрухин).

Министерство культуры и информационной политики инициировало внутреннее расследование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рианна стала миллиардеромРианна стала миллиардером
В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненыеВ Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые
В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"
В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломатаВ Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситетаВ Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Оля Полякова ответила на обвинения Меладзе, что она фрик, а не певицаОля Полякова ответила на обвинения Меладзе, что она фрик, а не певица
Надежда Мейхер вступилась за Константина Меладзе, которого обвиняют в домогательствахНадежда Мейхер вступилась за Константина Меладзе, которого обвиняют в домогательствах
США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в КиевеСША выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве
В общежитии Киевского университета строительства и архитектуры произошел пожарВ общежитии Киевского университета строительства и архитектуры произошел пожар
Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"
Соломия Витвицкая прокомментировала свой разводСоломия Витвицкая прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужемСоломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем
В Париже предъявлены обвинения нападавшим на 15-летнего украинцаВ Париже предъявлены обвинения нападавшим на 15-летнего украинца
Последние новости
Подгружаем последние новости