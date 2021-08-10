Преподаватель университета Карпенко-Карого Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах: "Не помню, не было"
В руководстве вуза также заявили, что не получали от студенток никаких обращений.
Советский и украинский актер, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимир Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Раздевал, целовал - такого не было. Не помню, не знаю, не было ... Какого-то общения интимного не было", - сказал Талашко журналистам.
На вопрос, приглашал ли он девушек к себе домой, он ответил: "Я не знаю, у меня иногда, как говорят, во время учебы, репетиции проходили, но это были не одна, не две, а три, четыре, пять, это было, как говорят, в этапах работы".
В руководстве университета также заявили, что не получали от студенток никаких обращений - ни письменных, ни устных.
Напомним, несколько бывших абитуриенток и студенток кафедры режиссуры телевидения обвинили преподавателя, народного артиста Украины Владимира Талашко в харассменте. Несколько историй обнародовал сценарист Богдан Ирвин (Панкрухин).
Министерство культуры и информационной политики инициировало внутреннее расследование.