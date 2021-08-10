В Украине издадут "Божественную комедию" с иллюстрациями Ройтбурда

Художник, к сожалению, не успел закончить совместный с издательством "Фолио" проект при жизни.

В 2021 году в Украине планируют издать "Божественную комедию" Данте с иллюстрациями Александра Ройтбурда.

Об этом рассказал генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, передает "Суспільне Культура".

"Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Проектом занимается известный искусствовед Артур Рудзицкий. Перевод Евгения Дробязко. Возможно, "Божественная комедия" будет издана в двух томах", - рассказал Красовицкий о проекте, который они с Ройтбурдом не успели завершить при жизни художника.

Также стало известно, что в Украине выйдет сборник стихов Ройтбурда "Стихи дилетанта". Готовить книгу начали еще при жизни художника. Об этом рассказал писатель и друг художника Сергей Жадан.

Ройтбурд проиллюстрировал сборник стихов Жадана "Тамплиеры", вышедший в 2016 году. Тогда художник рассказывал, что "решил не иллюстрировать буквально конкретные тексты, а создать некую сюиту по мотивам собственных работ разных лет, образы которых - по его ощущениям - перекликаются с поэзией Сергея".

Напомним, Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни 8 августа. 59-летний художник долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Он считается одним из основных художников "Украинской новой волны" - постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-хх годах на фоне распада СССР , перестройки и становления Независимости.

С марта 2018 года Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей, однако его назначение вызвало немало споров. Он выиграл конкурс, но местные депутаты сопротивлялись его назначению и не поддержали его на голосовании.

4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным. Под городским советом для поддержки художника проходили масштабные митинги. Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора музея. 2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины. После назначения Ткаченко заявил, что решение об увольнении Ройтбурда было политическим.

2 июня 2021 года Верховный суд признал незаконным решение об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Lb.ua подготовил серию бесед с Александром Ройтбурдом, записанных в течение 12 лет.