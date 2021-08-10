В Винницкой области фермер закрыл в металлической сушилке для фруктов рабочего за плохую работу

Почти сутки 43-летний заложник просидел без еды и воды в жару.

В Винницкой области фермер закрыл в металлической сушилке для фруктов рабочего за плохую работу
Фото: mvs.gov.ua

В Винницкой области местный фермер лишил свободы своего рабочего, который ненадлежащим, по его мнению, образом отремонтировал трактор. Это произошло в селе Вербовка Погребищенской территориальной общины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Почти сутки 43-летний заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища и была с внешней стороны засыпана зерном. Так как помещение было полностью заполнено металлическими полками для сушки фруктов, человек мог там находиться только в сидячем положении. Его просьбы о помощи услышала местная жительница и сообщила в полицию.

Правоохранители освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход, а фермеру в настоящее время грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: mvs.gov.ua

Пострадавший рассказал, что его закрыл фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать его за плохую работу. Никаких средств за выполнение различного рода работ в фермерском хозяйстве он не получил.

Действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы как "незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий". 9 августа ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса. За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в июне в Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч.

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