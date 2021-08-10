В Белой Церкви у семи человек, отравившихся в кафе, обнаружили сальмонеллез

Отстранены от работы пятеро работников заведения, которые работали без прохождения медосмотра.

В городе Белая Церковь Киевской области зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. 31 июля заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из заведений общественного питания города.

Об этом сообщила Белоцерковская райгосадминистрация.

Отмечается, что по состоянию на 6 августа новых случаев заболевания не зарегистрировано.

В ходе расследования причин вспышки проведена проверка заведения на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, в результате которой выявлен ряд нарушений: не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд; обнаружена продукция с истекшим сроком реализации; к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Специалисты отобрали образцы для проведения бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры. Также персонал заведения обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

Сейчас работа заведения приостановлена. Отстранены от работы пять человек из числа персонала заведения, которые работали без прохождения медосмотра.

Непригодная к употреблению продукция изъята из оборота и передана на утилизацию.

Руководитель учреждения получил Предписание об устранении нарушений требований законодательства, и на него составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в июле ресторанам во Львовской области запретили готовить салаты с майонезом и заварные пирожные. Решение было связано с массовым отравлением, которое произошло в поселке Куликов после празднования в одном из местных ресторанов.