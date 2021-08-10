В партии бананов из Эквадора нашли 60 кг кокаина, задержаны контрабандисты могут быть причастны к итальянской мафии
Задержаны трое граждан Албании, Румынии и Украины.
Украинские правоохранительные органы задержали в порту "Южный" (город Южный, Одесская область) 60 кг кокаина из Эквадора. Брикеты с наркотиками были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.
Об этом сообщается на сайтах СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.
По подозрению в контрабанде задержаны трое граждан Албании, Румынии и Украины, которые могут быть причастны к итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". Одного поймали непосредственно возле порта, его сообщников - на промышленном рынке в Одесской области.
Правоохранители считают, что наркотики собирались переправить в страны Европейского Союза.
Стоимость задержанной партии - 10 млн долларов по ценам "черного рынка".
Задержанным собираются сообщить о подозрении по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств) и ст.307 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины и выбрать меры пресечения.
Напомним, что в конце июля на складе в Киеве нашли 368 кг героина стоимостью миллиард гривен.