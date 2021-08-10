Полиция Киева завершила расследование взрыва газа в доме на Позняках
Среди подозреваемых - первый заместитель главы правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров и начальник службы охраны труда.
Завершено досудебное расследование в отношении пятерых служащих "Киевгаза" в деле о взрыве газа в жилом многоэтажном доме на Позняках, произошедшем 21 июня 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В материалах отмечается, что взрыв произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.
Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн гривен.
Среди подозреваемых - первый заместитель главы правления АО «Киевгаз», трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.
"Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
Напомним, 21 июня прошлого года в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Были повреждены 40 квартир подъезда, где проживали 125 человек. Взорвавшаяся секция с 40 квартирами восстановлению не подлежит.
Впоследствии действующий тогда заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Прокуратура возбудила дело по Уголовному кодексу.
В августе прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры.
В апреле этого года пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрениях. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.