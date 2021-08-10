Полиция Киева завершила расследование взрыва газа в доме на Позняках

Завершено досудебное расследование в отношении пятерых служащих "Киевгаза" в деле о взрыве газа в жилом многоэтажном доме на Позняках, произошедшем 21 июня 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В материалах отмечается, что взрыв произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн гривен.

Фото: Прокуратура Киева

Среди подозреваемых - первый заместитель главы правления АО «Киевгаз», трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

"Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 21 июня прошлого года в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Были повреждены 40 квартир подъезда, где проживали 125 человек. Взорвавшаяся секция с 40 квартирами восстановлению не подлежит.

Впоследствии действующий тогда заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Прокуратура возбудила дело по Уголовному кодексу.

В августе прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры.

В апреле этого года пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрениях. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.