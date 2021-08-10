Суд арестовал заказчика покушения на убийство американца

В субботу, 7 августа, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении организатору убийства, имеющему двойное гражданство (Украины и США), и его сообщнику.

Как информирует пресс-служба ГБР, заказчика подозревают в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) его соучастника - в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В этот же день Печерский районный суд Киева избрал заговорщикам меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 6 августа украинские правоохранители предотвратили убийство американца в США . Работники ГБР задержали инициатора преступления, который за 45 тыс. долларов США заказал убийство гражданина Америки по личным мотивам, и его сообщника, который подыскивал исполнителя в Украине.