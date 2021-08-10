За воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человек

Больше всего больных обнаружили в Киеве, в Одесской и Тернопольской областях.

За воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человек
Фото: ЕРА/UPG

В воскресенье, 8 августа, в Украине были зафиксированы 300 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 20 детей и двое медработников.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 400 человек, от коронавируса выздоровел 281 пациент, 5 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 259 451 человек, выздоровели от коронавируса 2 191 202 человек, от осложнений заболевания умерли 53 100 пациентов.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины, и новая вспышка может начаться где угодно.

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