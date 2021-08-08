На Львовщине зафиксировали семь случаев дельта-штамма коронавируса

Двое зараженных вернулись из РоSSии, двое - из Британии и один человек приехал из США.

На Львовщине зафиксировали семь случаев дельта-штамма коронавируса
Фото: Київрада

Во Львовской области зафиксировали семь случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Об этом сообщила главный санитарный врач области Наталья Иванченко.

По ее словам, среди семи зараженных двое - вернулись из РоSSии, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

Напомним, в аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолет.

По состоянию на 5 августа в Черновицкой области обнаружили 34 случая дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2, в Тернопольской - 52, в Волынской - 7.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины и новая вспышка, спровоцирована дельта-штаммом, может начаться где угодно. По его данным, в Украине официально подтверждено 143 случая дельты.

Наибольшее распространение дельта-штамма зафиксировано в Волынской, в Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

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