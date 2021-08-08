На Львовщине зафиксировали семь случаев дельта-штамма коронавируса

Двое зараженных вернулись из РоSSии, двое - из Британии и один человек приехал из США.

Во Львовской области зафиксировали семь случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Об этом сообщила главный санитарный врач области Наталья Иванченко.

По ее словам, среди семи зараженных двое - вернулись из РоSSии, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

Напомним, в аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолет.

По состоянию на 5 августа в Черновицкой области обнаружили 34 случая дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2, в Тернопольской - 52, в Волынской - 7.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины и новая вспышка, спровоцирована дельта-штаммом, может начаться где угодно. По его данным, в Украине официально подтверждено 143 случая дельты.