Коронавирусом заболело еще более 600 украинцев

За минувшие сутки госпитализирован 561 человек, а выписаны - 235.

Коронавирусом заболело еще более 600 украинцев
Фото: Киевсовет

За субботу, 7 августа, в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерло 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, г. Киеве (53), а также в Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Также за минувшие сутки госпитализирован 561 человек, а выписаны - 235.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18 276 человек, методом ИФА - 2 923 и экспресс-тестами - 11 890 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 259 151 человек, выписаны - 2 190 921, летальных случаев - 53 095 и проведено 11 528 091 ПЦР-тестирование.

Напомним, 6 августа в Украине было зафиксировано 1 054 новых подтвержденных случаев коронавируса.

5 августа - 1 081 случай, который является наибольшим показателем с 11 июня, когда было выявлено 1 603 больных.

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