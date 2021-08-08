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2021-08-08
Без света остаются села и города в 7 областях
Обесточены 55 населенных пунктов.
Фото: yavoriv-info.com.ua
В Украине без электроснабжения до сих пор остаются 55 населенных пунктов в 7 областях.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
В Полтавской области без света остаются 17 населенных пунктов, в Сумской - 10, в Черниговской - 9, в Черкасской - 7, в Донецкой - 6, в Кировоградской - 4 и в Одесской - 2.
В Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, в Кировоградской - оборудованы 3 временных кровли.
Жертв и пострадавших нет.
В течение суток от ГСЧС привлекались 81 человек и 20 единиц техники.
Напомним, вследствие урагана, который прошел в ночь с 5 на 6 августа на Подолье, повреждены сооружения Каменец-Подольского замка. В частности, шквальный ветер сорвал крышу башни XV века и повредил покрытие корпуса.