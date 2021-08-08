В субботу от ковида полностью привились почти 28 тыс. украинцев

Всего проведено 6 487 273 прививки.

В субботу, 7 августа, от коронавируса в Украине было вакцинировано 78 965 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Одну дозу получили 50 993 человека, полностью иммунизированы - 27 972 человека.

В течение суток работали 449 мобильных бригад, 1 273 пункта прививки и 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу - 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 381 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 487 273 прививки.

Напомним, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) открыли пункт вакцинации против COVID-19.

Также пассажиров будут вакцинировать в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

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