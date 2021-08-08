В аэропорту Рима задержали 70-летнюю главу мафиозного клана по прозвищу "Кровавая Мэри"

Женщина возглавила мафиозную группировку после смерти брата в 1994 году.

Итальянские правоохранители 7 августа задержали в аэропорту Рима 70-летнюю Марию Личчарди, которая, как считается, возглавляет большой мафиозный клан, входящий в неаполитанскую преступную структуру Каморра.

Как пишет La Stampa, Мария Личчарди возглавила преступную группировку, основанную ее братом Дженнаро после его смерти в 1994 году.

Под руководством Личчарди, которая известна под прозвищами Крошка и Кровавая Мэри, и двух ее братьев мафиозный клан приобрел значительное влияние.

С 2001 по 2009 годы Личчарди находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила преступную группировку, занимающуюся рэкетом, отмыванием денег и незаконной торговлей.

Личчарди, ордер на арест которой выдала прокуратура Неаполя, была задержана при посадке на рейс в Испанию.

Как сообщалось, в январе в Италии начался наибольший за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов "Ндрангеты" - самой могущественной мафиозной группировки Италии.

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