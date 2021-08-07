В Греции за сутки зафиксировали 426 пожаров, - посольство

Чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров сохранится и 8 августа.

В Греции за сутки зафиксировали 426 пожаров, - посольство
Фото: facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Hellenic-Republic

В Греции за последние сутки зафиксировали 426 пожаров. К тушению пожаров привлечены и сто украинских спасателей, прибывших в Грецию 6 августа вечером.

По данным посольства Украины в Греции, они помогают тушить лесной пожар, вспыхнувший 3 августа в Северной Эвии.

"Сейчас работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются пожары в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, в Мелпее, Мессинии, в районе Василик Парнита, в Восточном Мани, Лаконии.

Помощь греческим пожарным также предоставляют 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 - из Израиля.

"На завтра, воскресенье, 8 августа 2021 года, прогнозируется очень высокий риск пожаров с категорией риска 4 в следующих областях: регион Центральной Греции (о. Эвия, Фиотида, Беотия), регион Аттика, регион Крит (Ираклион, Лассити), Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария), Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)", - добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров возле Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

В результате пожаров в Греции погиб как минимум один человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль вместе с 12-летним сыном отправилась в необычное путешествие по ИсландииТина Кароль вместе с 12-летним сыном отправилась в необычное путешествие по Исландии
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Рианна стала миллиардеромРианна стала миллиардером
MamaRika впервые стала мамойMamaRika впервые стала мамой
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковида
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умер
Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ АфинТысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин
За сутки в Украине зафиксировали 1 081 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 081 новый случай ковида
За сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер
За сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковида
В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработниковВ Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников
В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости