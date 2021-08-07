В Греции за сутки зафиксировали 426 пожаров, - посольство

В Греции за последние сутки зафиксировали 426 пожаров. К тушению пожаров привлечены и сто украинских спасателей, прибывших в Грецию 6 августа вечером.

По данным посольства Украины в Греции, они помогают тушить лесной пожар, вспыхнувший 3 августа в Северной Эвии.

"Сейчас работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются пожары в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, в Мелпее, Мессинии, в районе Василик Парнита, в Восточном Мани, Лаконии.

Помощь греческим пожарным также предоставляют 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 - из Израиля.

"На завтра, воскресенье, 8 августа 2021 года, прогнозируется очень высокий риск пожаров с категорией риска 4 в следующих областях: регион Центральной Греции (о. Эвия, Фиотида, Беотия), регион Аттика, регион Крит (Ираклион, Лассити), Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария), Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)", - добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров возле Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

В результате пожаров в Греции погиб как минимум один человек.