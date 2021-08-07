Число погибших в результате взрыва на шахте в Покровске возросло до 6, объявлен траур

Четыре горняка, которые выжили в результате аварии, еще госпитализированы.

Число погибших в результате взрыва на шахте в Покровске возросло до 6, объявлен траур

В течение 7 и 8 августа в населенных пунктах Покровской территориальной общины объявлен траур в связи с трагической гибелью 6 шахтеров в результате аварии, произошедшей 31 июля.

Об этом сообщили в Покровском горсовете.

"На время двухдневного траура просьба ко всем органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, организациям и учреждениям общины вывесить приспущенный Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Также просят отменить любые развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, а также внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограммы.

В больницах Покровска и Краматорска сейчас лежат четыре горняка, которые выжили в результате аварии, пишет Interfax.com.ua.

Состояние троих шахтеров удовлетворительное, еще одного - стабильно тяжелое.

Семьям погибших шахтеров шахтоуправление "Покровское" группы "Метинвест" выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон.

Семьи пострадавших шахтеров также получат денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие оплатит обучение в украинских вузах.

Напомним, 31 июля около 5:00 произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м.

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