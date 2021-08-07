Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школ
Жертв и пострадавших нет.
Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
В Полтавской области обесточены 78 населенных пунктов, в Черкасской - 59, Черниговской - 55, Одесской - 47, Сумской - 40, Хмельницкой - 28, Кировоградской - 24 и Николаевской - 8.
Из-за порывов ветра, дождя и грозы частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены 6 жилых домов, 34 двора и повалены 163 дерева. В Черкасской области повреждены крыши двух школ и детского сада.
Жертв и пострадавших нет.
Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.
Напомним, в результате урагана, прошедшего в ночь с 5 на 6 августа на Подолье, повреждены сооружения Каменец-Подольского замка. В частности, шквальный ветер сорвал крышу башни XV века и повредил покрытие корпуса.