Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школ

Жертв и пострадавших нет.

Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, повреждены крыши школ
Фото: ye.ua

Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

В Полтавской области обесточены 78 населенных пунктов, в Черкасской - 59, Черниговской - 55, Одесской - 47, Сумской - 40, Хмельницкой - 28, Кировоградской - 24 и Николаевской - 8.

Из-за порывов ветра, дождя и грозы частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены 6 жилых домов, 34 двора и повалены 163 дерева. В Черкасской области повреждены крыши двух школ и детского сада.

Жертв и пострадавших нет.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Напомним, в результате урагана, прошедшего в ночь с 5 на 6 августа на Подолье, повреждены сооружения Каменец-Подольского замка. В частности, шквальный ветер сорвал крышу башни XV века и повредил покрытие корпуса.

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