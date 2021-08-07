За сутки в Украине зафиксировали более 1 тыс. случаев ковида

За прошедшие сутки, 6 августа, в Украине зафиксировано 1 054 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Летальных случаев - 20.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 534 человека и выздоровели - 1 393.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 22 273 человека, методом ИФА - 9 628 и экспресс-тестами - 14 940.

За все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 человека, выздоровели - 2 190 686, летальных случаев - 53 085, и было проведено 11 509 815 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 5 августа, в Украине зафиксированы 1 081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Это - самый высокий показатель с 11 июня, когда было обнаружено 1 603 случая.