Украинские правоохранители предотвратили убийство американца в США

Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя заказчик подыскивал в Украине.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили заказное убийство гражданина США . Осуществить его должен был гражданин Украины на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители задержали двух фигурантов - организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника.

"По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине. Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в 45 тыс. долларов США . При этом убийство должно быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине, и это обеспечило бы ему алиби", - сообщает ГБР.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тыс. долларов США . Еще 25 тыс. долларов США заказчик должен был передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тыс. долларов США .

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Проводятся обыски по месту жительства и в автомашин задержанных, а также у возможных сообщников, причастность которых еще проверяется.

В свою очередь правоохранительные органы США , по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов. Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о уведомлении о подозрении заказчику покушения на убийство и соучастнику. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт относительно главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” Игоря Безлера по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.