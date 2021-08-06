Украинские правоохранители предотвратили убийство американца в США

Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя заказчик подыскивал в Украине.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили заказное убийство гражданина США. Осуществить его должен был гражданин Украины на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители задержали двух фигурантов - организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника.

"По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине. Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в 45 тыс. долларов США. При этом убийство должно быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине, и это обеспечило бы ему алиби", - сообщает ГБР.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тыс. долларов США. Еще 25 тыс. долларов США заказчик должен был передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тыс. долларов США.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Проводятся обыски по месту жительства и в автомашин задержанных, а также у возможных сообщников, причастность которых еще проверяется.

В свою очередь правоохранительные органы США, по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов. Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о уведомлении о подозрении заказчику покушения на убийство и соучастнику. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт относительно главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” Игоря Безлера по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film FestivalУкраинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film Festival
На Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, забил до смерти матьНа Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, забил до смерти мать
"Голосеевскому стрелку" инкриминировали покушение на убийство"Голосеевскому стрелку" инкриминировали покушение на убийство
На столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражиНа столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражи
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Взрыв в Белогородке оказался попыткой скрыть жестокое убийство, подозреваемый задержанВзрыв в Белогородке оказался попыткой скрыть жестокое убийство, подозреваемый задержан
Полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесменаПолиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена
Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный КрымМужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
На Волыни правоохранители обнаружили грузина, который входит в санкционный список СНБОНа Волыни правоохранители обнаружили грузина, который входит в санкционный список СНБО
Правоохранители напомнили алгоритм действий для свидетелей жестокого обращения с животнымиПравоохранители напомнили алгоритм действий для свидетелей жестокого обращения с животными
Последние новости
Подгружаем последние новости