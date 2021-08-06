В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые

Ранены четыре человека, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Неизвестный мужчина напал на пассажиров поезда в Токио с ножом, несколько человек пострадали.

Об этом сообщает вещательная корпорация NHK.

Токийское управление полиции проводит расследование происшествия. Злоумышленника разыскивают.

Сообщается, что нападение произошло в пригородном поезде компании Odakyu Electric Railway в районе Сэтагая.

После поступления сообщений о вооруженном мужчине поезд был экстренно остановлен. В результате злоумышленнику удалось скрыться. Нож он бросил на месте преступления.

По данным агентства Kyodo, были ранены четыре человека, один из раненых - в тяжелом состоянии.

Позже телеканал TBS сообщил, что полиция задержала преступника.

Напомним, в 2019 году в японском городе Кавасаки вооруженный ножом мужчина напал на группу школьников, которые ждали автобус. В результате были ранены 16 человек. Также полиция подтвердила гибель одной девочки.