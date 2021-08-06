Дом "Цветов Украины" в Киеве внесли в реестр государственных памятников

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" в Киеве внесен в реестр государственных памятников.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Только подписал Приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения. Зданию предоставлено охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить" , - написал министр в своем телеграмм-канале.

Глава Минкультуры поблагодарил киевлян за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города.

Напомним, 3 августа павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия.

В Минкультуры пообещали зданию "Цветы Украины" особый статус сразу после решения КГГА.

Напомним, здание на ул. Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия "Цветы Украины".

В начале лета 2021 года его обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, что украшал здание. Ночью 11 июля у дома появилась тяжелая техника для сноса. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

21 июля КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины".