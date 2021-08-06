В CNN уволили три человека за присутствие в офисе без прививки от COVID-19

Американский телеканал CNN уволил трех невакцинированных сотрудников, которые пришли в офис телекомпании, несмотря на обязательное наличие вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на записку президента CNN Джеффа Цукера, которую разослали сотрудникам телеканала.

Он заявил, что в CNN нулевая терпимость к тем, кто пришел работать в офис без прививки.

"Все из отдела новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас и будет приходить позже, должны быть привиты. Мы уже несколько месяцев четко об этом говорим, поэтому не должно быть никакой путаницы", - говорится в записке.

Кроме того, наличие вакцинации может стать обязательным для новых сотрудников телеканала.

CNN также решил отложить возвращение работников в офисы, которое было запланировано на 7 сентября, на середину октября, а в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте ввели обязательное ношение масок.

Напомним, что с конца июля на фоне распространения дельта-штамма коронавируса американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал рекомендовать ношение масок в помещениях даже вакцинированными людьми.