В CNN уволили три человека за присутствие в офисе без прививки от COVID-19

Телеканал заявил о нулевой терпимости к таким работникам.

В CNN уволили три человека за присутствие в офисе без прививки от COVID-19
Фото: mittromneycentral.com

Американский телеканал CNN уволил трех невакцинированных сотрудников, которые пришли в офис телекомпании, несмотря на обязательное наличие вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на записку президента CNN Джеффа Цукера, которую разослали сотрудникам телеканала.

Он заявил, что в CNN нулевая терпимость к тем, кто пришел работать в офис без прививки.

"Все из отдела новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас и будет приходить позже, должны быть привиты. Мы уже несколько месяцев четко об этом говорим, поэтому не должно быть никакой путаницы", - говорится в записке.

Кроме того, наличие вакцинации может стать обязательным для новых сотрудников телеканала.

CNN также решил отложить возвращение работников в офисы, которое было запланировано на 7 сентября, на середину октября, а в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте ввели обязательное ношение масок.

Напомним, что с конца июля на фоне распространения дельта-штамма коронавируса американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал рекомендовать ношение масок в помещениях даже вакцинированными людьми.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине сделали более 6 миллионов прививок против COVID-19В Украине сделали более 6 миллионов прививок против COVID-19
В Запорожье уволили руководителя больницы, где в пожаре погибли четыре человекаВ Запорожье уволили руководителя больницы, где в пожаре погибли четыре человека
Еще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавирусаЕще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса
Четырех полицейских будут судить за похищение человека и автомобиляЧетырех полицейских будут судить за похищение человека и автомобиля
В Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводовВ Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводов
В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельтаВ Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельта
Вследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированыВследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированы
Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человекаИз-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на КиевщинеДва человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на Киевщине
Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости