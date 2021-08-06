Оксана Лынив будет дирижировать на концерте ко Дню Независимости в Киеве

На Михайловской площади в Киеве 22 августа состоится концерт "Ковчег Украины: 10 веков украинской музыки". Главным дирижером на нем будет Оксана Лынив, первая женщина на посту главного дирижера оперы и филармонического оркестра в городе Грац.

Об этом сообщил министр культуры и информации Александр Ткаченко.

По словам министра, фестиваль "Ковчег" соберет лучшие традиции украинской музыки от тысячелетней давности до современности.

"Новые мелодии, новые решения в звучании, новые имена, которые гармонично отражают всем любимую классику. Это действительно событие, где можно услышать прошлое и будущее. Потому что украинская музыка - часть культурной самобытности нашего государства. Это наша нематериальное наследие, по которому Украину узнают в мире. Мотивы, народные инструменты, специфика пения, лирические и жизнеутверждающие тексты - это наш уникальный код", - заявил Ткаченко.

Среди участников фестиваля Сергей Жадан, ДахаБраха, Хорея Козацька, Курбасы, молодежный симфонический оркестр Украины, хор "Дударик", девичий хор КДМЛ им. Н. Лысенко, солисты академической музыки Оксана Никитюк и Назар Тацишин, певцы Джамала, Святослав Вакарчук, Юлия Санина, Алина Паш.