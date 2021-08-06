В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умер

Выздоровели 125 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных ковидом, один человек умер
Фото: Київрада

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 164 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве 5242 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 927", - отметил он.

Заболели 90 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 77 лет, а также 7 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 15 лет.

Госпитализировали 35 больных коронавирусом и 27 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 125 киевлян. В общем коронавирус преодолели 210 033 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 26 и в Святошинском районе - 25 случаев",- отметил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали рекордные 167 тысяч прививок от COVID-19.

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