Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин
С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.
Тысячи людей были вынуждены покинули свои дома, чтобы спастись от лесных пожаров, которые четвертый день бушуют на севере от Афин. Всю ночь спасатели боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться на населенные пункты, электрооборудование и исторические достопримечательности. Об этом пишет Associated Press.
На острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию с патрульными катерами и частными судами по эвакуации людей морем.
Движение транспорта остановили на главной магистрали страны, объединяющей Афины с северной Грецией. Спасатели пытались использовать дорогу в качестве барьера для огня, прежде чем начать тушить его с самолетов.
По словам медиков, несколько спасателей были госпитализированы с ожогами.
Напомним, в течение вторника и среды в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров.
Лесные пожары также бушуют в Турции.