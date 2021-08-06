Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин

С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин
Фото: ekathimerini.com

Тысячи людей были вынуждены покинули свои дома, чтобы спастись от лесных пожаров, которые четвертый день бушуют на севере от Афин. Всю ночь спасатели боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться на населенные пункты, электрооборудование и исторические достопримечательности. Об этом пишет Associated Press.

На острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию с патрульными катерами и частными судами по эвакуации людей морем.

Движение транспорта остановили на главной магистрали страны, объединяющей Афины с северной Грецией. Спасатели пытались использовать дорогу в качестве барьера для огня, прежде чем начать тушить его с самолетов.

По словам медиков, несколько спасателей были госпитализированы с ожогами.

Напомним, в течение вторника и среды в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров.

Лесные пожары также бушуют в Турции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель такси ударил ножом пассажира из-за политического спораВ Киеве водитель такси ударил ножом пассажира из-за политического спора
Во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщинаВо Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина
Из-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областяхИз-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областях
Из-за взрыва самодельного устройства поврежден почтомат в ОдессеИз-за взрыва самодельного устройства поврежден почтомат в Одессе
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Часть Ровно осталась без света из-за пожара на трансформатореЧасть Ровно осталась без света из-за пожара на трансформаторе
На Львовщине двое детей госпитализированы из-за укуса змеи, оба - в состоянии средней тяжестиНа Львовщине двое детей госпитализированы из-за укуса змеи, оба - в состоянии средней тяжести
В Киеве полиция провела спецоперацию из-за нападения на мужчинуВ Киеве полиция провела спецоперацию из-за нападения на мужчину
В Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людейВ Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людей
Дети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой городДети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой город
Последние новости
Подгружаем последние новости