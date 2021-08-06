Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин

Тысячи людей были вынуждены покинули свои дома, чтобы спастись от лесных пожаров, которые четвертый день бушуют на севере от Афин. Всю ночь спасатели боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться на населенные пункты, электрооборудование и исторические достопримечательности. Об этом пишет Associated Press.

На острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию с патрульными катерами и частными судами по эвакуации людей морем.

Движение транспорта остановили на главной магистрали страны, объединяющей Афины с северной Грецией. Спасатели пытались использовать дорогу в качестве барьера для огня, прежде чем начать тушить его с самолетов.

По словам медиков, несколько спасателей были госпитализированы с ожогами.

Напомним, в течение вторника и среды в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров.

Лесные пожары также бушуют в Турции.