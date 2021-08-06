Сильный ветер сорвал крышу башни замка в Каменце-Подольском

Из-за этого вода проникла внутрь корпуса музея, где хранились экспонаты.

Сильный ветер сорвал крышу башни замка в Каменце-Подольском
Фото: facebook.com/alex.haiduk

В результате урагана, прошедшего в ночь с 5 на 6 августа на Подолье, повреждены сооружения Каменец-Подольского замка. В частности, шквальный ветер сорвал крышу башни XV века и повредил покрытие корпуса.

Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

"Ночью 5 августа на территории Каменец-Подольского района наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, которое сопровождалось сильными порывами ветра (свыше 20 м/с) и проливным дождем. Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южных вратах Каменец-Подольской крепости", - говорится в сообщении.

Директор Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Александр Заремба рассказал ZAXID.NET, что ураган сорвал гонтовое покрытие башни Лаской и повредил крышу пристенного корпуса. Из-за этого вода проникла внутрь корпуса, где хранились экспонаты, их ночью спасали работники музея.

"Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу", - отметил он.

Для того, чтобы уберечь музейные экспонаты от намокания, музейщики переносили фонды в другие помещения. Работники заповедника и спасатели работают над ликвидацией последствий. Убытки подсчитывают.

Лаская башня - крепостная башня Старого замка в городе Каменец-Подольский. Ее построили во второй половине XV века в южной части замковой стены, откуда наступали татары. В середине XVI века провели ее реконструкцию. Названа в честь архиепископа Яна Лаского, на чьи средства ее модернизировали.

Напомним, в феврале 2018 года в Каменце-Подольском обвалилась часть стены Старой крепости. В а августе 2011 года произошло обрушение одной из башен крепости.

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