12-летний парень в Винницкой области застрял в норе, которую вырыла его собака

Спасателям ГСЧС в четверг, 5 августа, пришлось спасать 12-летнего парня из одного из сел в Винницкой области, который застрял в норе, вырытой его собакой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Курьезный случай произошел в селе Крутогроб недалеко от Гайсина.

"Играя во дворе, малый решил «измерить» глубину норы, которую вырыла его собака, и сам застрял в ней. Ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести ему вреда. Бойцы аварийно-спасательного отделения Гайсина быстро прибыли на вызов и освободили мальчика из «ловушки». Мальчик не травмировался", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали родителей следить за досугом детей и не позволять им играть в не предназначенных для этого местах.

Напомним, два года назад в Мерефе Харьковской области пришлось спасать ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.