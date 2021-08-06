12-летний парень в Винницкой области застрял в норе, которую вырыла его собака

Выкапывать ребенка пришлось спасателям.

Спасателям ГСЧС в четверг, 5 августа, пришлось спасать 12-летнего парня из одного из сел в Винницкой области, который застрял в норе, вырытой его собакой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Курьезный случай произошел в селе Крутогроб недалеко от Гайсина.

"Играя во дворе, малый решил «измерить» глубину норы, которую вырыла его собака, и сам застрял в ней. Ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести ему вреда. Бойцы аварийно-спасательного отделения Гайсина быстро прибыли на вызов и освободили мальчика из «ловушки». Мальчик не травмировался", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали родителей следить за досугом детей и не позволять им играть в не предназначенных для этого местах.

Напомним, два года назад в Мерефе Харьковской области пришлось спасать ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войныВ Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войны
СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской областиСБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области
В Николаевской области сегодня пропала 5-летняя девочкаВ Николаевской области сегодня пропала 5-летняя девочка
В Донецкой области произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняковВ Донецкой области произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков
Пострадавшие в результате взрыва на шахте в Донецкой области в тяжелом состоянии, открыто делоПострадавшие в результате взрыва на шахте в Донецкой области в тяжелом состоянии, открыто дело
В Харьковской области нашли убитой 6-летнюю девочку, подозреваемому 13 летВ Харьковской области нашли убитой 6-летнюю девочку, подозреваемому 13 лет
Пенсионерка умерла от столбняка в Запорожской областиПенсионерка умерла от столбняка в Запорожской области
В Нью-Йорке в Донецкой области в октябре состоится литературный фестивальВ Нью-Йорке в Донецкой области в октябре состоится литературный фестиваль
В результате обрушения дома в центре Львова погиб 17-летний пареньВ результате обрушения дома в центре Львова погиб 17-летний парень
В Смеле Черкасской области произошёл взрыв в частном доме, владелец погибВ Смеле Черкасской области произошёл взрыв в частном доме, владелец погиб
Последние новости
Подгружаем последние новости