За сутки в Украине зафиксировали 1 081 новый случай ковида

Это - самый высокий показатель с 11 июня.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 74 ребенка и 32 медработника. Это - самый высокий показатель с 11 июня, когда были обнаружены 1 603 случая.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 516 человек. Выздоровели - 478, умерли - 16. За сутки были протестированы: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7 546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 257 478 человек; выздоровели - 2 189 293. От осложнений заболевания умерли 53 065 человек. Всего было проведено 11 487 542 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, в среду, 4 августа, в Украине были зафиксированы 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ранее отметил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация, очередная вспышка коронавируса может случиться в течение двух недель.