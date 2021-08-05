Прививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 лет

В Украине прививка от коронавируса делается уже и детям. Первых несовершеннолетних граждан вакцинировали в Черновицкой области.

Первыми вакцинированными в Украине детьми стали четыре подростка из Черновицкой области. Вакцинированы были дети старше 12 лет. Одному из них сделали инъекцию в связи с выездом на учебу за границу. Еще троим сделали прививку в Глыбокском центре медико-санитарной помощи.

Детям ввели первую дозу препарата Comirnaty. Производитель этой вакцины – совместная немецко-американско-китайская компания Pfizer-BioNTech. Эта вакцина считается одной из наиболее высокоэффективных. Результаты вакцинации этим препаратом показали эффективность этого препарата выше 90%, что является очень хорошим показателем.

Кстати, о начале массовых прививок подросткам заявили и в Чехии. Там вакцинацию начнут уже со следующей недели, чтобы успеть привить многих детей до начала учебного года.

Хотя нигде в мире вакцинация детей не является обязательной. Впрочем, как и взрослых. Заставить делать прививку от коронавируса не могут никого. Правда, в правительстве нашли способ склонить людей к вакцинации.

Так, для не вакцинированных граждан буду предусмотрены ограничения по работе. В частности, в Минздраве заявили о том, что школы, в которых вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты в регионах, которые попадут из "зеленой" зоны в другую.