Пограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на Луганщине

100 кустов правоохранители направили на экспертизу.

Пограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на Луганщине
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили более 20 тысяч кустов наркосодержащих растений, выращивали рядом с подсолнечником.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что «урожай» рос на окраине населенного пункта Александровка, что в Троицком районе.

"О выявлении насаждений в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УК. 100 кустов конопли правоохранители направили на экспертизу. Остальные уничтожено путем сжигания", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство. Максимальное наказание за посев или выращивание конопли - лишение свободы до 7 лет.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее на Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Сотрудник УГО жестоко избил танцора ДорофеевойСотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой
Взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе устроил 32-летний уроженец Крыма, - прокуратураВзрывы в почтоматах в Киеве и Одессе устроил 32-летний уроженец Крыма, - прокуратура
Блок рекламы


Похожие новости
На Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал ИнтерполНа Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, огонь перекинулся на двухсоттысячный городВ турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, огонь перекинулся на двухсоттысячный город
Еще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавирусаЕще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса
На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривенНа Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
Из-за непогоды без света остались почти 170 населенных пунктов в трех областяхИз-за непогоды без света остались почти 170 населенных пунктов в трех областях
После отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделюПосле отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделю
В Стрые 20-летний мужчина повредил почти 60 могильных памятников и пытался скрыться от полицииВ Стрые 20-летний мужчина повредил почти 60 могильных памятников и пытался скрыться от полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости