Пограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на Луганщине

100 кустов правоохранители направили на экспертизу.

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили более 20 тысяч кустов наркосодержащих растений, выращивали рядом с подсолнечником.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что «урожай» рос на окраине населенного пункта Александровка, что в Троицком районе.

"О выявлении насаждений в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УК. 100 кустов конопли правоохранители направили на экспертизу. Остальные уничтожено путем сжигания", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство. Максимальное наказание за посев или выращивание конопли - лишение свободы до 7 лет.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее на Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен.