В Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войны

Изъятые во время обысков боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

Служба безопасности Украины разоблачила черных копателей, которые планировали наладить незаконную продажу тротила. Злоумышленники изымали взрывчатку с авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и масштабных чрезвычайных событий", - отметили в спецслужбе.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Они собирали боеприпасы на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды раскрывали самостоятельно, нарушая таким образом правила соответствующей безопасности.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ , взрывчатку они планировали реализовать представителям криминальных кругов.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: две емкости с заготовленным тротилом; 37 авиационных бомб различного калибра; артиллерийский порох.

Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.