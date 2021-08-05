В Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войны
Изъятые во время обысков боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.
Служба безопасности Украины разоблачила черных копателей, которые планировали наладить незаконную продажу тротила. Злоумышленники изымали взрывчатку с авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и масштабных чрезвычайных событий", - отметили в спецслужбе.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Они собирали боеприпасы на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды раскрывали самостоятельно, нарушая таким образом правила соответствующей безопасности.
По данным СБУ, взрывчатку они планировали реализовать представителям криминальных кругов.
Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: две емкости с заготовленным тротилом; 37 авиационных бомб различного калибра; артиллерийский порох.
Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, ранее в подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснаряд.