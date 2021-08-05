В Украине сделали более 6 миллионов прививок против COVID-19

Вчера были вакцинированы 159 121 человек, больше всего - препаратами от Pfizer и Moderna.

В Украине сделали более 6 миллионов прививок против коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения, 4 августа от коронавируса были вакцинированы 159 121 человек. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы 63 431 человек.

Прививки проводились 880 мобильными бригадами по иммунизации, 2 667 пунктами прививок и 281 центром вакцинации населения.

Больше всего прививок - 59 461 - было сделано препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Американскую вакцину Moderna вчера получили 55 605 украинцев.

Китайским препаратом CoronaVaс были привиты 34 497 человек, вакциной AstraZeneca - 9 558 человек.

Вакцинацию препаратом Janssen не проводили.

С начала вакцинальной кампании были привиты 3 855 095 человек, из них одну дозу получили 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 6 070 323 прививки.

Напомним, что согласно правительственному графику получения вакцин, в августе в Украину должны поступить 772,5 тыс. доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX и безвозмездно от других стран.

Также ожидаются 971 тыс. доз Pfizer.

Вчера сообщалось, что Дания подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, а Литва передала 54 тысячи доз этого препарата из запланированных 131 тыс.