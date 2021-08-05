На Черновицкую область пришлась четверть от всех выявленных случаев дельты в Украине

Новый штамм коронавируса распространяется на Буковине с середины июля.

На Черновицкую область пришлась четверть от всех выявленных случаев дельты в Украине
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Черновицкой области обнаружили 34 случая дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

По словам главного санитарного врача области Натальи Гопко, дельта начала распространяться на Буковине минимум с середины июля. По ее словам, в лаборатории исследовали материал от людей, которые приехали из стран с активной циркуляцией дельта-штамма, но уже можно говорить, что он распространяется и локально.

"Учитывая способность вируса к быстрому распространению, можем предположить, что он уже распространяется по территории области. То есть говорим не только о завозе «Дельты» из-за рубежа, но и о внутреннем инфицировании", - сказала Гопко.

Напомним, утром 5 августа главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины и новая вспышка, спровоцированная дельта-штаммом, может начаться где угодно. По его данным, в Украине официально подтверждено 143 случая дельты.

Наибольшее распространение дельта-штамма зафиксировано в Волынской, в Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

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