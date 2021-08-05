В Вышгороде во время ссоры на предприятии работник хотел застрелить оппонента

Полиция устанавливает обстоятельства драки на коммунальном предприятии в Вышгороде Киевской области.

Как информирует пресс-служба областной полиции, между двумя работниками предприятия на почве личных неприязненных отношений произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку.

"Один из мужчин имел при себе зарегистрированное устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей. Во время драки оружие выпало, и, схватив его, владелец оружия навел его на оппонента, но, к счастью, не произвел выстрел", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождения Данилюка.