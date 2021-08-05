Работник погиб во время строительных работ на предприятии в Николаеве

На мужчину упала металлическая балка.

Работник погиб во время строительных работ на предприятии в Николаеве
Архівне фото
Фото: facebook/Роман Боднар

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели рабочего предприятия в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время проведения строительных работ на 58-летнего мужчину со стеллажа упала металлическая балка. От полученных телесных повреждений он скончался.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одессе на строительной площадке на пляже Ланжерон в результате падения крана погиб рабочий.

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