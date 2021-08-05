Рианна стала миллиардером

Рианна официально стала миллиардером, а Forbes назвал ее самой богатой певицей в мире. Как же звезде удалось сколотить столь впечатляющее состояние?

Рианна заработала свой первый миллиард и стала самой богатой певицей в мире

Американская исполнительница прославилась на весь мир благодаря своей музыке, однако большую часть своего состояния она заработала самом деле не на песнях.

По данным известного издания Forbes, капитал Рианны на сегодняшний время составляет 1,7 миллиарда долларов. Большую его часть (1,4 миллиарда долларов) артистка получила благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. И это при том, что половина акций принадлежит LVMH - французской компании предметов роскоши таких известных брендов, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Mo?t & Chandon, Hennessy, Chaumet, Fenty и других. Ее владелец Бернар Арно в августе обогнал Джефф Безос и стал самым богатым человеком в мире.

Косметическая компания Рианны продолжает развиваться и набрала популярность у женщин со всего мира. В 2020 певица запустила новый проект Fenty Skin, выпускающий продукцию для представительниц прекрасного пола с разным цветом кожи.

"Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты", - отметил соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн.

Рианна заработала свой первый миллиард и стала самой богатой певицей в мире

Также Рианна владеет частью акций бренда нижнего белья Savage x Fenty, стоимость которой оценивается в 270 000 000 долларов.

Напомним, в Сеть попали фото роскошного особняка стоимостью 65 миллионов долларов, который присмотрела для себя Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе.


Анастасия Березовская, Тудей

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