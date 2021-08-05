В озере на Арабатской стрелке обнаружили крокодила

Сейчас территорию охраняют шесть полицейских.

В озере на Арабатской стрелке обнаружили крокодила
Фото: akzent.zp.ua

На Арабатской стрелке в Херсонской области в одном из водоемов, образовавшихся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации областной полиции Виталий Байдаров, передает Укринформ.

"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров.

По его словам, место, где видели крокодила - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метра.

Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.

Напомним, в мае на пляже в курортной Кирилловке Запорожской области нашли мертвого крокодила. Зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

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