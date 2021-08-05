Умерли еще два пострадавших от взрыва шахты "Покровское" горняка

Число погибших от взрыва возросло до пяти, идет борьба за жизнь еще пятерых человек.

Умерли еще два пострадавших от взрыва шахты "Покровское" горняка
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

В больнице Краматорска умерли еще двое горняков, пострадавших от взрыва в шахтоуправлении "Покровское". Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска идет борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - отметил он.

Число жертв взрыва, произошедшего в субботу, возросло до пяти. Вчера умер третий горняк.

31 июля около 5:00 в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени тяжести 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска.

Один из пострадавших скончался 31 июля. Вчера стало известно о смерти второго пострадавшего в результате взрыва на шахте.

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