Умерли еще два пострадавших от взрыва шахты "Покровское" горняка

Число погибших от взрыва возросло до пяти, идет борьба за жизнь еще пятерых человек.

В больнице Краматорска умерли еще двое горняков, пострадавших от взрыва в шахтоуправлении "Покровское". Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска идет борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - отметил он.

Число жертв взрыва, произошедшего в субботу, возросло до пяти. Вчера умер третий горняк.

31 июля около 5:00 в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени тяжести 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска.

Один из пострадавших скончался 31 июля. Вчера стало известно о смерти второго пострадавшего в результате взрыва на шахте.