СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области

В ее состав входили правоохранители и "мужчины с опытом ведения боевых действий".

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Харьковской области мощной преступной группировки, которая занималась рэкетом и облагала "данью" местных предпринимателей. В ее состав были привлечены около 50 человек, среди которых были правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий, сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Объем их "прибыли", по данным следствия, составлял более 1 млн грн ежемесячно.

Злоумышленники требовали от бизнесменов платить им, а в случае отказа угрожали физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить, например, поджигали автомобили.

"Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", - добавили в сообщении.

В ходе обысков изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по статьям 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК Украины.

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

Напомним, сегодня управление СБУ в Харьковской области заявило об обысках в деле, где фигурируют члены Национального корпуса.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса в Харькове Максим Жорин в Telegram-канале заявил, что связывает обыски с желанием "зачистить улицы", чтобы не допустить протестов против власти.

По словам Жорина, обыски прошли у нескольких представителей Азовского Движения в Харькове.

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