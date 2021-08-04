Боль в горле и насморк: МОЗ назвал симптомы штамма дельта

Полностью вакцинированные переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.

Боль в горле и насморк: МОЗ назвал симптомы штамма дельта
Фото: ЕРА/UPG

В Министерстве здравоохранения назвали характерные симптомы при заражении коронавирусом штамма дельта.

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены. Также сообщают о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене", - информирует пресс-служба МОЗ.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма дельта в 1000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом, отмечают в министерстве. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей.

"Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом «Дельта» намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - добавили в МОЗе.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида, больше всего - в Киеве, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

С начала прививочной кампании в Украине привито 3759405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 2151799 человек. Всего проведено 5911202 прививки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человекВ Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Блок рекламы


Похожие новости
В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"
Amazon назвал дату выхода сериала "Властелин колец"Amazon назвал дату выхода сериала "Властелин колец"
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
В Запорожье уволили руководителя больницы, где в пожаре погибли четыре человекаВ Запорожье уволили руководителя больницы, где в пожаре погибли четыре человека
21-летний киевлянин подорвал себя на крыше недостроенной психбольницы21-летний киевлянин подорвал себя на крыше недостроенной психбольницы
В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер
В Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метроВ Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метро
На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"
В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельтаВ Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельта
В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежалВ Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал
Последние новости
Подгружаем последние новости