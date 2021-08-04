Боль в горле и насморк: МОЗ назвал симптомы штамма дельта

Полностью вакцинированные переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.

В Министерстве здравоохранения назвали характерные симптомы при заражении коронавирусом штамма дельта.

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены. Также сообщают о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене", - информирует пресс-служба МОЗ.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма дельта в 1000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом, отмечают в министерстве. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей.

"Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом «Дельта» намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - добавили в МОЗе.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида, больше всего - в Киеве , Донецкой, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

С начала прививочной кампании в Украине привито 3759405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 2151799 человек. Всего проведено 5911202 прививки.