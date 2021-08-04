На ВДНХ появится "Павильон культуры"

ВДНХ и «Благотворительный фонд Павильон культуры» объявили о старте новой институции «Павильон культуры», которая будет расположена в бывшем павильоне угольной промышленности.

«Павильон культуры» - это кураторский институт, работающий на пересечении современного визуального искусства, новой музыки и архитектуры. Задача института - исследование и обнародование важных явлений, имен, произведений и практик, которым до сих пор не хватало условий для реализации, профессиональной презентации и публичного внимания, информирует YourArt.

«Наша цель - превратить ВДНГ в культурно-просветительский парк и источник повышения культурного и социального капитала нации. Мы верим, что, реализуя подобные культурные инициативы, можем влиять на систему ценностей украинцев. Это крайне важно, ведь чаще всего именно наличие или отсутствие определенных ценностей - ключевая причина процветания или упадка наций», - сообщают в команде.

Одним из партнеров павильона станет ОО «Музей современного искусства».

Учредители и первые кураторы «Павильона культуры»: Саша Андрусик, Ольга Балашова, Витя Глущенко, Лизавета Герман, Мария Ланько, Ирина Мирошникова, Алексей Петров. Учредители и первые попечители: Назар Билык, Владимир Бородянский, Павел Гайдай, Борис Мартыненко, Андрей Елисеев.

Превью институции и презентация ее будущей программы состоится 4-5 сентября.